Шотландія тимчасово зупиняє прийом українських біженців через брак житла

Уряд оголосив, що Шотландія зупиняє програму підтримки українських біженців на три місяці через брак житла.

Про це пише The Guardian.

У найближчі місяці Шотландія має прийняти ще 18 000 українців. Тобто ця країна видасть більше віз, ніж Англія, Уельс та Північна Ірландія на душу населення, зазначають журналісти The Guardian.

Якщо біженці прибуватимуть такими темпами, місцевій владі, можливо, доведеться вдатися до «термінового» розміщення, яке, за словами уряду, «не є стійким рішенням» і не відповідає «теплому шотландському прийому».

Шотландський уряд уже надав українцям прихисток в готелях і університетських містечках, а нещодавно винайняв пасажирське судно, щоб забезпечити додаткове тимчасове житло з 739 кімнатами на шість місяців починаючи з липня.

Рада однієї з областей Шотландії Північного Ланаркширу також планує відновити житлові вежі, які раніше хотіли знести, для розміщення українських біженців. Рада заявила, що 200 будинків будуть готові через шість тижнів.