Понад 3 млн українців перебувають на військовому обліку не за місцем реєстрації

Глава МВС Денис Монастирський в ефірі телемарафону повідомив, що понад три мільйони українців стоять на обліку у військкоматах не за місцем проживання.

«Особисто я вважаю, що мобілізація — це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. Нині понад 3 млн громадян перебувають на обліку не за місцем проживання. І це питання, яке має бути розвʼязане найближчим часом», — сказав Монастирський.

На запитання щодо правомірності видачі поліцією повісток, зокрема, на блокпостах, міністр відповів, що закон вимагає: українці мають перебувати на обліку. І якщо ЗСУ потребують цього, такий облік має бути забезпечений.

«Сьогодні всі сили безпеки та оборони допомагають ЗСУ. Будь-які подібні дії робляться на прохання ЗСУ, щоб допомогти в питаннях мобілізації», — додав міністр.