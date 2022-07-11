Війська росії обстріляли Харків, щонайменше три людини загинули. Поранені — 31 людина

Щонайменше три людини загинули від ранкового обстрілу Харкова російськими військами.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Ворог знову завдав ракетних ударів по місту. Попередньо відомо про 16 поранених та трьох загиблих. Інформація оновлюється, на місці працюють рятувальні та екстрені служби», — написав він.

Пізніше голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у харківських лікарнях знаходиться 31 поранений. Серед них двоє дітей віком 4 та 16 років. Загиблими вважаються троє людей.

Синєгубов показав наслідки руйнувань. Він акцентував на тому, що росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню виключно цивільну інфраструктуру.