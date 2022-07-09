На Шрі-Ланці протестувальники захопили президентський палац, главу держави евакуювали

У найбільшому місті Шрі-Ланки Коломбо протестувальники захопили резиденцію президента і вимагають його відставки.

Про це пише BBC.

Президента евакуювали в безпечне місце, де він перебуває під захистом військово-морських сил, у місті відбуваються сутички демонстрантів та поліції.

У протестах беруть участь десятки тисяч людей, у тому числі ті, хто приїхав до міста з інших регіонів. У Коломбо напередодні оголосили комендантську годину, проте її ніхто не дотримується. Премʼєр-міністр Раніл Вікрамасінгхе скликав екстрену нараду лідерів політичних партій Шрі-Ланки для обговорення кризи. Він також попросив спікера скликати парламент.

Причиною протестів стало стрімке зростання інфляції, яке призвело до нестачі продуктів харчування, ліків та палива, у країні часто відключають електроенергію.