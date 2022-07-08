Зонд NASA добув 250 грамів ґрунту на астероїді Бенну. Вивчення зразків дозволить краще зрозуміти походження життя

Космічний зонд OSIRIS-REx NASA добув 250 грамів зразків ґрунту на астероїді Бенну.

Kyodo News повідомляє, що апарат прибув над Бенну ще у грудні 2018 року. Відтоді він проводив дослідження і тільки у жовтні 2020 року зібрав перші зразки гірських порід.

NASA розраховувало зібрати 60 грамів зразків, проте зонд зміг добути цілих 250 грамів. У вересні 2023 року зібраний матеріал доставлять на Землю.

Частину зібраних зразків NASA планує передати японському космічному агентству.

Вважається, що астероїди є залишками раннього формування Сонячної системи приблизно 4,6 мільярда років тому. Їхнє вивчення дасть нові знання про формування Сонячної системи та походження життя.