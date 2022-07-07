Що у світі писали про війну в Україні 6 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Титулований американський професор політології Джон Міршаймер опублікував повний російських наративів есей про «українську кризу» на Foreign Affairs. На думку автора, найбільшу відповідальність за «провокування путіна» несуть США та європейські союзники. Корінь «проблеми», пише Міршаймер, полягає в стратегії інтеграції України на захід. Він вважає, що Революція Гідності, наприклад, була підтриманим Вашингтоном переворотом проти демократично обраного проросійського президента України [Янукович] і що вона спровокувала путіна до анексії Криму, оскільки він боявся, що півострів стане військово-морською базою НАТО. Міршаймер наводить численні аргументи на підтримку своєї думки, зокрема те, що російське вторгнення до Грузії у 2008 році у відповідь на наміри НАТО щодо розширення було попередженням, яке Захід проігнорував. Крім того, зусилля Заходу з просування демократії та громадянського суспільства в Україні також «змусили» путіна почати війну. Міршаймер часто посилається на концепцію «реальної політики» і стверджує, що якби «реалістів», які виступали проти експансії, почули, то вплив москви з часом зменшився би сам собою. Словом, Міршаймер покладає провину за російське вторгнення в Україну та Грузію на американських лібералів. І пропонує «єдиний можливий шлях виходу з кризи» — відмовитися від плану «вестернізації» України та припинити підтримку там «антиросійського» режиму.

Politico обговорює нещодавній документальний фільм про дипломатичні зусилля Макрона з метою запобігти, а потім зупинити повномасштабне вторгнення росії в Україну. Документалка містить серію розмов президента Франції Емманюеля Макрона з низкою іноземних лідерів, включно з путіним, одна з розмов відбулася за кілька днів до 24 лютого. Фільм підтверджує, що Макрон керує зовнішньою політикою Франції самостійно, маючи лише кількох радників, які не кидають президенту жодного серйозного виклику, пише Politico. Колишній посол і радник Інституту Монтеня Мішель Дюкло коментує цю централізовану зовнішню політику як застарілу та «таку, що вичерпала себе». За словами Дюкло, вперта прихильність Макрона до переговорів з путіним дорого коштуватиме для нього та для Франції з точки зору довіри до країни з боку союзників і партнерів. Загалом, хоча фільм мав на меті продемонструвати європейські зусилля, спрямовані на протидію вторгненню, насправді він надає чудове розуміння мотивації Макрона.

Еліот Коен, колишній радник Державного департаменту США, написав колонку на The Atlantic, де він порівнює путіна з Аль Капоне та пропонує «чиказький спосіб» відповіді на російське вторгнення в Україну. Аль Капоне, пише Коен, є влучною метафорою того, що являє собою росія: порочну суміш мафіозного менталітету, гіпернаціоналістичної доктрини та тоталітарного підходу. Тому Захід має відповісти на російську агресію відповідно. Оскільки Україна демонструє здатність ефективно освоювати й використовувати високоякісну військову техніку, як-от високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, США повинні якнайшвидше збільшити передачу Україні більшої кількості цієї та подібної зброї, пише автор. Коен цитує Джима Мелоуна, радника Еліота Несса в «Недоторканних», щоб описати «правила Чикаго»: «Ви хочете знати, як дістати Капоне? Вони витягують ножа ― ти береш пістолет. Він відправляє одного з ваших до лікарні ― ви відправляєте одного з його в морг. Це спосіб Чикаго! І так ви дістанете Капоне». У той час як адміністрація Байдена стверджує, що метою допомоги США та союзників Україні є переконатися у тому, що Україна не зазнає поразки, правила Чикаго доводять, що метою має бути забезпечення поразки росії. Хоча рф слабка, а її керівництво некомпетентне, цей «пом’ятий, короткозорий і скажений ведмідь» усе ще залишається небезпечним звіром, пише Коен. Тому росію необхідно ще більше послабити — до такого стану, коли вона після закінчення війни не зможе відчутно переозброїтися.