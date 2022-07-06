У Фінляндії запустили перший у світі пісочний акумулятор. Як він працює?

У Фінляндії розпочав роботу перший у світі пісочний акумулятор, що дозволяє зберігати енергію сонця, вітру та інших відновлюваних джерел.

Про це повідомляє BBC.

Перший такий пристрій запрацював на базі електростанції Ватаянкоскі в західній частині Фінляндії.

Акумулятор виглядає як гігантський металевий бункер, його обʼєм — сто тонн. «Зелену» енергію використовують, щоб нагрівати емність, заповнену дешевим брудним піском. Розігрівати його можна до температури приблизно 500 °C.

Російська служба BBC

Гаряче повітря циркулює всередині камери акумулятора. Потім це повітря використовують, щоб нагрівати воду, що надходить до систем центрального опалення. А звідти тепло надходить до будинків і офісів, а також навіть підігріває місцевий басейн.

Пісок має високу теплоємність, тож таким чином енергія може зберігатися у протягом кількох місяців. Її можна використовувати для обігріву житла в холодну пору року.

Пісочний акумулятор може стати альтернативою літієвим батареям, які коштують набагато дорожче, займають багато місця і не дуже добре переносять надмірну зарядку.

«Якщо в найхолодніший зимовий період електростанції зможуть працювати всього кілька годин на день, опалення коштуватиме дуже і дуже дорого. А от якщо ми зможемо зберігати цю енергію і за необхідності швидко перенаправляти її назад у мережу, економія від такого сховища може бути величезною», — вважає Еліна Сеппянен, яка займається питаннями енергетики та клімату в міській адміністрації.