Армія рф випустила з Чорного моря чотири крилаті ракети по Україні. Три з них збила ППО

Ввечері 5 липня російська армія випустила з Чорного моря чотири крилаті ракети по Україні. Три з них збили сили ППО.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сили ЗСУ.

«Сьогодні, близько 20:00, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря. Підрозділами протиповітряної оборони ПвК «Захід» збито три ракети ворога», — зазначили у Повітряних військах.

У той же час у Хмельницькій ОВА заявили, що по регіону вдарили три російські ракети.

«Станом на 20.30 маю інформацію про 3 прильоти ракет у Хмельницькому районі», — написав голова ОВА Сергій Гамалій.