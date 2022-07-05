Литва виділить Україні ще €10 мільйонів на відновлення

Литва виділить Національному банку України додаткові €10 мільйонів на термінові відновлювальні роботи.

Про це заявила премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

«Ми маємо продовжувати і прискорювати військову, гуманітарну та фінансову допомогу, щоб Україна швидше виграла цю війну. Об’єми двосторонньої допомоги Литви Україні та підтримки біженців з України у нашій країні уже перевищили пів мільярда євро. Литва перекаже додаткові €10 мільйонів у Національний банк України для проведення невідкладних відновлювальних робіт. Литва також збільшить експертну допомогу Україні з питань реформ та євроінтеграції», — написала Шимоніте у Twitter.