Прогноз погоди: тиждень в Україні буде спекотним, на заході переважатимуть дощі

Цей тиждень в Україні здебільшого буде спекотним, окрім західних областей, де очікуються дощі і похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок, 5 липня, у більшості областей температура повітря коливатиметься від +31 °С до +33 °С. У західних областях від +29 °С до +33 °С, проте там синоптики прогнозують дощі.

Український гідрометеорологічний центр

У середу, 6 липня, у центрі, на півночі, на півдні та на сході температура підвищиться до +33 … +35 °С. Короткочасні опади прогнозуються в Київській та Чернігівській областях, але спека не спаде. На заході очікуються дощі і похолодання (до +24 °С).

Український гідрометеорологічний центр

У четвер, 7 липня, синоптики прогнозують сонячну погоду на заході і потепління до +25 °С. Дощі накриють центр, північ та південь України. Температура там спаде до +25 … +29 °С. На сході — спека (+33 °С).

Український гідрометеорологічний центр

У п’ятницю, 8 липня, дощі обіцяють майже на всій території України, окрім сходу і частини півдня. Там температура триматиметься на позначці +31 … +33 °С. В інших регіонах спека спаде до +23 … +28 °С.