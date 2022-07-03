У Бориспільському районі Київщини правоохоронці почали фільтраційні заходи

Від неділі у Бориспільському районі Київської області правоохоронці почали фільтраційні заходи.

Про це повідомив голова району Руслан Дяченко.

«Під час проведення заходів у окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу», — заявив він.

Дяченко закликав мешканців району зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.