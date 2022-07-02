В Індії заборонили одноразові пластикові вироби

Під заборону потрапили соломинки, столові прилади, навушники, пакувальна плівка, пластикові палички для повітряних куль, цукерок і морозива, а також пачки цигарок.

На допомогу споживачам уряд виключив пластикові пакети, але попросив виробників та імпортерів збільшити їхню товщину, щоб стимулювати повторне використання.

Уряд відхилив вимогу компаній, які виробляють продукти харчування, напої та споживчі товари, відкласти обмеження, щоб уникнути збоїв у поставках і виробництві. Виробники пластмас теж скаржилися на заборону, яка, за їхніми словами, не дала їм достатньо часу, щоб підготуватися до цих обмежень.