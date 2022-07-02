Вступна кампанія — 2022: почалась реєстрація особистих електронних кабінетів

В Україні почалась реєстрація особистих електронних кабінетів для випускників 11-х класів, а також вступників до вишів на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра. Подавати електронні заяви на вступ вони зможуть з 29 липня.

Докладні інструкції розміщено на сайті реєстрації електронних кабінетів: текст або відео. Вступникам, які мають право на пільгу, рекомендують, перш ніж подавати заяву, звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджуючими документами.

Основні правила, які варто памʼятати під час створення кабінетів: