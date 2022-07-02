Що у світі писали про війну в Україні 1 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань.

CNN пише про можливе лицемірство, яке стоїть за палкою підтримкою України Борисом Джонсоном. Хоча Джонсон абсолютно правий, коли закликає світ підтримувати Україну, допоки вона не переможе, це дивно, оскільки британський прем’єр-міністр частково служить стратегічним цілям путіна в Європі. По-перше, Джонсон боровся за вихід з ЄС ― міжнародної організації, яку путін наполегливо намагається розʼєднати й до якої Україна прагне приєднатися. По-друге, Джонсон не поважає міжнародне право, на яке українці так сподіваються, щоб домогтися справедливості для жертв звірств росіян. Наприклад, британський прем’єр-міністр погрожує вийти з юрисдикції Європейського суду з прав людини, оскільки цей суд заборонив Британії відправляти шукачів притулку до Руанди. Крім цього, проблеми Джонсона у Британії ― він зберіг посаду у своїй партії завдяки перевазі в один голос ― можуть пояснити його пристрасний інтерес до України, пише CNN. Таким чином, заявленій відданості та зобовʼязанню Джонсона слідувати потребам НАТО повністю довіряти не можна, підсумовує стаття.

Експерт з оборони та безпеки Майкл О’Генлон склав довгий прогноз завершення війни в Україні у своїй колонці на The Washington Post. Оскільки бойові дії щодня вбивають сотні людей, їх необхідно якомога швидше припинити, переконаний О’Генлон. Шлях до миру, на думку автора, розпочнеться з припинення вогню до початку наступної зими. Якщо це станеться, росія залишить під контролем більшу частину землі на сході України, Кримського півострова та сухопутного мосту між ними. Доки путін не зникне і ці землі не повернуться Україні, що може статися у 2030-х роках, рф залишатиметься під санкціями. На думку ОʼГенлона, навіть із західними артилерійськими системами українські спроби відбити більшу частину території, яку наразі контролює росія, будуть марними, і врешті-решт Україна погодиться на припинення вогню. Потім О’Генлон описує три потенційні сценарії розвитку подій на окупованих територіях. По-перше, він вважає можливою домовленість про майбутній референдум для визначення суверенітету над спірними територіями. Другій сценарій — створення автономних зон на територіях, де як Україна, так і росія претендують на суверенітет. Третім варіантом буде поки що відкласти перемовини щодо цих територій, просто залишивши розбіжності як є. О’Генлон намагається запевнити читачів WP, що альтернатива припиненню вогню, тобто безстрокове продовження цієї жахливої ​​війни, настільки погана, що Захід повинен спробувати переконати Зеленського почати переговори.

Очільник Миколаївської області Віталій Кім став героєм нещодавньої статті на The New York Times. Видання описує Кіма як натхненного лідера, який для об’єднання людей перед обличчям повномасштабного російського вторгнення застосовує принципи тхеквондо. Його непохитна віра в перемогу та легкий гумористичний підхід змогли донести думку про те, що ворог не такий страшний, і привернули до Кіма майже пів мільйона підписників лише в Instagram. Миколаїв уникнув окупації російськими військами, однак місто досі в небезпеці, адже росія запускає свої смертоносні ракети по житлових кварталах, також є проблеми з питною водою. Але, пише NYT, фраза «ми переможемо» постійно лунає на вулицях міста. Саме рішення та впевненість Кіма допомогли відвернути російські сили й об’єднати жителів, ідеться у статті. Видання згадує меми про Кіма, його жарти та їхню роль у піднесенні духу українців, а також розповідає історію його родини, частково корейського походження. Попри все, що йому довелося пережити, очільник Миколаївщини залишається оптимістом і вірить, що Україна, після того як впорається з «поганим сусідом», матиме велике майбутнє європейської країни.