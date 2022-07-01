Українські та міжнародні медіа й організації зібрали на краудфандингу понад €4,8 мільйона

Міжнародна коаліція медіа та організацій запустила фандрейзингову кампанію, яка вже зібрала понад €4,8 мільйона для медіа. Ініціатори коаліції — британсько-українська медіа консалтингова компанія Jnomics Media, медіа про медіа й аналітичний центр The Fix, українська організація Media Development Foundation і бельгійське видання Are We Europe. З інформаційною підтримкою краудфандингу допомагало видання The Kyiv Independent.

На сьогодні завдяки краудфандингу залучили понад €3 мільйони на підтримку українських медіа через GoFundMe та прямі пожертви (ця сума не включає понад €1,8 мільйона, що зібрало на свої потреби видання The Kyiv Independent).

Пряме фінансування медіа

За допомогою краудфандингових кампаній, зокрема на GoFundMe, і пожертв коаліція зібрала понад €2,2 мільйона на 6 місяців роботи 13 національних ЗМІ, що покриває приблизно 60% їхніх потреб на цей період. Допомогу вже отримали «Українська правда», «НВ», «Ліга», Ukraїner, hromadske, «Детектор медіа», Bihus.info, «Слідство.Інфо», «Заборона», «Дзеркало тижня», «The Village Україна», Forbes і «Бабель».

Завдяки допомозі грантових менеджерів і консультантів із Jnomics Media та The Fix на українські медіа зібрали приблизно мільйон євро донорської підтримки. Команда коаліції взяла на себе пошук грантів, перемовини з донорами, підготовку документів і менеджмент.

Бронежилети та інше спорядження

Серед важливих потреб журналістів під час війни — захисне спорядження. Коаліція привезла до України захисне спорядження вартістю €440 тисяч. Від початку війни його встигли розповсюдити серед українських журналістів:

Регіональні медіа

Крім того, понад €470 тисяч прямої фінансової підтримки отримали 60 регіональних і місцевих медіа, 6 загальнонаціональних та 2 розслідувальні бюро. Переважно це невеликі суми на операційні витрати, наприклад, бензин, обладнання, витрати на ІТ.

Технологічна підтримка

Кібербезпека та безперебійне технічне забезпечення — ще одна потреба під час війни. Члени коаліції добилися того, щоб світові технологічні компанії та спеціалісти надали технічну підтримку українським медійникам безоплатно. Серед головних напрямів — допомогати у міграції на закордонні сервери, зберігати дані та налагоджувати дистанційну роботу.

Релокація та чат-бот для всіх нагальних потреб

Для тих журналістів, які хотіли б переїхати до більш безпечного місця в ЄС, коаліція надає кошти на переїзд і проживання. А для тих, хто залишився в Україні, створили чат-бот UA Media Support Center і гарячу лінію за підтримки Twilio.org і Corezoid. Тут можна знайти житло, орендувати екіпірування, відшукати грантові та карʼєрні можливості, а також дізнатися, як працювати під час війни.

Допомога з монетизацією

Після повномасштабного вторгнення росії український рекламний ринок майже зупинився, а більшість медіа розраховували на рекламу як основне джерело монетизації. Крім прямої грошової допомоги для медіа, коаліція знаходить міжнародних комерційних партнерів для спільних проєктів. Тому запустили міжнародну ініціативу Infopoint agency, щоб забезпечити фінансову стабільність українських диджитал-медіа та незалежних білоруських, що працюють у вигнанні.

Хто долучився до допомоги

Ініціатива з допомоги українським медіа отримала неймовірну підтримку від окремих людей, видавців і донорів. Ось список організацій, які надали різні форми підтримки.

Крім організацій, до допомоги долучились понад 16 тисяч людей в межах краудфандингової кампанії на GoFundMe, спільнота INSEAD і London Business School надали волонтерів. А Інститут масової інформації та Internews допомогли доставити спорядження до України та розподілити його.

Кампанія з допомоги українським медіа продовжується. Якщо бажаєте підтримати роботу журналістів під час війни, долучайтеся за посиланням.