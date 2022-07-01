В Україні збільшився прожитковий мінімум

Із 1 липня в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — із 2 481 до 2 600 гривень.

Про це повідомляють на сайті уряду.

Зросли також суми повʼязаних з ним одноразових допомог, які фінансує Фонд соціального страхування: для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, і людей, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.

Із 1 липня такі страхові виплати становитимуть:

• потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) — 44 200 гривень (раніше було 42 177);

• сімʼї в разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) — 260 000 гривень (раніше — 248 100);

• утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) — 52 000 гривень (раніше — 49 620).