Зеленський заявив, що шлях України до членства в ЄС не повинен тривати десятиліття, і підписав заяву про єдність влади

Президент Володимир Зеленський заявив, що шлях України до членства в ЄС не повинен тривати роки чи десятиліття, і пообіцяв зробити цей процес для України «ідеальним».

Про це він заявив під час виступу у парламенті 1 липня.

«Сьогодні ми разом з головою Верховної Ради України та прем’єр-міністром підписуємо спільну заяву, яка є сигналом єдності всіх гілок влади та свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме – повноцінного членства в Європейському Союзі. І підписання цієї заяви має означати те саме, що й підписання заявки на вступ на пʼятий день війни. Ми йшли до кандидатства 115 днів. І наш шлях до членства не має займати роки чи десятиліття. Ми маємо долати цей шлях швидко. Зробити нашу частину роботи ідеально. Щоб дати змогу нашим друзям у Європейському Союзі так само швидко й консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення», — заявив Зеленський.

На засіданні парламенту виступила і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона оголосила, що Україні треба зробити найближчим часом:

призначити голів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро;

почати реалізовувати закон про олігархів, аби «розчепити їхні кліщі на економіці» (Україна — єдина країна східного партнерства ЄС, яка ухвалила цей закон);

реформувати Конституційний суд, враховуючи рекомендації Венеційської комісії;

ухвалити закон про медіа, який поєднає українське законодавство із поточними стандартами ЄС.

Нагадаємо, що в Кабміні вважають, що Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу не раніше 2029 року: до цього часу потрібно імплементувати багато реформ і законів. Щодо початку перемовин про вступ, то це можливо на початку 2023 року. До цього часу Україна повинна виконати всі умови Єврокомісії.