Що у світі писали про війну в Україні 30 червня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Al Jazeera опублікувала розʼяснювальний матеріал про ключові рішення саміту НАТО в Мадриді. По-перше, Альянс назвав росію «найзначнішою і прямою загрозою» своїй безпеці та заявив, що відповідатиме на загрози «об’єднано й відповідально». Відтак НАТО значно посилить свої боєздатні сили, а США зміцнять військову присутність у Європі. Також Альянс зобов’язався нарощувати свій технологічний потенціал, щоб мати можливість реагувати на незбройні тактики. Крім того, НАТО визнало викликом політику Китаю, окремою проблемою назвавши дружбу Китаю та росії. Альянс підтвердив свою політику відкритих дверей, запросивши Фінляндію і Швецію приєднатися та зобов’язавшись продовжувати співпрацю з Боснією та Герцеговиною, а також з Україною і Грузією. Нарешті, НАТО назвало незалежну Україну «життєво важливою» для стабільності в Європі.

Відхід росіян з острова Зміїний є важливим досягненням, і The Economist пише чому. Острів Зміїний, що по суті є невеликою скелею, був стратегічною ціллю росіян із першого дня повномасштабного вторгнення. Поки Україна повідомляє про успіхи у відновленні контролю над островом, кремль стверджує, що вивів війська як «жест доброї волі» — щоб сприяти експорту зерна з Одеси. Острів важливий з кількох причин: розташування за 45 кілометрів від румунського кордону, безпосередня близькість до дельти Дунаю та судноплавних каналів чорноморських портів. Згідно із The Economist, перевага у битві за острів Зміїний була завʼязана на логістиці. Протягом тривалого часу росія перебувала у кращій логістичній позиції, допоки Україна не почала отримувати передову західну артилерію та ракети великої дальності. Така зброя дозволяє Україні атакувати точно, не ризикуючи винищувачами. Стратегічна мета Києва, ймовірно, не в тому, щоб повернути свої війська на скелю. Проте Україна зробить усе, щоб не дати рф використати будь-які переваги контролю над островом.

На тлі погроз росії Заходу литовці активно записуються у прикордонну міліцію, пише CNN. Її завдання ― охороняти Сувалкський коридор. Цей шматок землі, затиснутий між російською Калінінградською областю та білоруссю, наразі є одним із найгарячіших кордонів у світі. Литовці побоюються, що якщо Україна програє цю війну, путін атакує Сувалкський коридор і за кілька днів відріже країни Балтії від решти світу. CNN поспілкувався з Вітасом Ґрудзінскасом, який вирішив долучитися до прикордонної міліції ще у 2014 році. Батько Вітаса був серед десятків тисяч литовців, примусово виселених у Сибір у 1940—1950-х роках, тож Вітас точно знає, чого можна очікувати від росії. Литовська прикордонна міліція наразі налічує близько 12 тисяч добровольців, багато з яких приєдналися ще після російської анексії Криму у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну кількість новобранців зросла вдесятеро.