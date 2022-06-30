Китайський зонд сфотографував увесь Марс

Китайський зонд Tianwen-1 («Тяньвень-1») після понад року перебування на поверхні Марсу зробив знімки всієї Червоної планети.
Про це повідомляє CNN.
У заяві Національного космічного агентства Китаю (CNSA) йдеться, що зонд виконав всі завдання, зокрема отримав зображення середньої роздільної здатності, що охоплюють всю планету.
На зображеннях показана перетнута місцевість марсіанського ландшафту: запорошені червоні дюни, щитові вулкани, ударні кратери, крижаний щит Південного полюса, а також скелі та хребти каньйонів Долини Маринера — велетенської системи каньйонів.
Зображення зробив орбітальний апарат зонда, що облетів Марс 1 344 рази, сфотографувавши планету з усіх боків, у той час як марсохід Zhurong досліджував поверхню.
У своїй подорожі марсохід віз наукові інструменти, збираючи інформацію про геологічну структуру Марсу, його атмосферу, навколишнє середовище та ґрунт. Він зібрав 1 040 гігабайт наукових даних, які обробили вчені на Землі та передали дослідницьким групам для подальшого вивчення. Через зниження температури під час марсіанської зими та погані умови 18 травня марсохід перейшов у сплячий режим до грудня.
- Місія «Тяньвень-1» стала першою автоматичною місією Китаю до Марсу. У космічному управлінні заявляли, що головна мета місії — знайти можливі ознаки життя на Марсі та допомогти вченим зрозуміти, чи можуть умови на цій планеті змінитися в майбутньому так, що вона стане придатною для життя людей.
- Китай став другою країною після Америки, яка успішно посадила зонд на поверхню Марсу й експлуатує його протягом значного періоду часу. Однак це вже не перша спроба Китаю потрапити на Марс. У 2011 році була спроба спільного з росією запуску. Але тоді ракета впала в Тихий океан.