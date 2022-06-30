Китайський зонд сфотографував увесь Марс

Китайський зонд Tianwen-1 («Тяньвень-1») після понад року перебування на поверхні Марсу зробив знімки всієї Червоної планети.

Про це повідомляє CNN.

У заяві Національного космічного агентства Китаю (CNSA) йдеться, що зонд виконав всі завдання, зокрема отримав зображення середньої роздільної здатності, що охоплюють всю планету.

На зображеннях показана перетнута місцевість марсіанського ландшафту: запорошені червоні дюни, щитові вулкани, ударні кратери, крижаний щит Південного полюса, а також скелі та хребти каньйонів Долини Маринера — велетенської системи каньйонів.

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Зображення зробив орбітальний апарат зонда, що облетів Марс 1 344 рази, сфотографувавши планету з усіх боків, у той час як марсохід Zhurong досліджував поверхню.

У своїй подорожі марсохід віз наукові інструменти, збираючи інформацію про геологічну структуру Марсу, його атмосферу, навколишнє середовище та ґрунт. Він зібрав 1 040 гігабайт наукових даних, які обробили вчені на Землі та передали дослідницьким групам для подальшого вивчення. Через зниження температури під час марсіанської зими та погані умови 18 травня марсохід перейшов у сплячий режим до грудня.