НАТО вирішило запросити Фінляндію та Швецію стати членами Альянсу

Країни НАТО офіційно запросили Швецію та Фінляндію вступити до блоку. Тепер вони мають статус запрошених.

Відповідне рішення ухвалили на саміті в середу, 29 червня. Оголосив про нього генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Сьогодні ми вирішили запросити Фінляндію та Швецію стати членами НАТО та погодилися підписати Протоколи про вступ», — ідеться в заяві глав держав.

Після запрошення потрібен процес ратифікації у 30 парламентах: це завжди займає деякий час, проте в НАТО очікують, що це вібудеться досить швидко.

Проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО виступала Туреччина. Однак після переговорів у Мадриді президент Туреччини Реджеп Ердоган 28 червня погодив зі своїми фінськими та шведськими колегами низку заходів безпеки, які дозволять двом скандинавським країнам просунутися в їхньому прагненні приєднатися до Альянсу. Турецькі медіа оприлюднили умови, на які погодилися Швеція та Фінляндія. Зокрема, вони зобовʼязуються співпрацювати з Туреччиною у питанні протидії тероризму й обмінюватися розвідданими. Також ці країни мають протидіяти Курдській робітничій партії, визнаній терористичною у Туреччині та ЄС, та її афілійованим організаціям.