НАТО вирішило запросити Фінляндію та Швецію стати членами Альянсу

Країни НАТО офіційно запросили Швецію та Фінляндію вступити до блоку. Тепер вони мають статус запрошених.
Відповідне рішення ухвалили на саміті в середу, 29 червня. Оголосив про нього генсек НАТО Єнс Столтенберг.
«Сьогодні ми вирішили запросити Фінляндію та Швецію стати членами НАТО та погодилися підписати Протоколи про вступ», — ідеться в заяві глав держав.
Після запрошення потрібен процес ратифікації у 30 парламентах: це завжди займає деякий час, проте в НАТО очікують, що це вібудеться досить швидко.
Проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО виступала Туреччина. Однак після переговорів у Мадриді президент Туреччини Реджеп Ердоган 28 червня погодив зі своїми фінськими та шведськими колегами низку заходів безпеки, які дозволять двом скандинавським країнам просунутися в їхньому прагненні приєднатися до Альянсу. Турецькі медіа оприлюднили умови, на які погодилися Швеція та Фінляндія. Зокрема, вони зобовʼязуються співпрацювати з Туреччиною у питанні протидії тероризму й обмінюватися розвідданими. Також ці країни мають протидіяти Курдській робітничій партії, визнаній терористичною у Туреччині та ЄС, та її афілійованим організаціям.
- Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду, але Туреччина наклала вето.
- 20 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася тристороння зустріч представників Туреччини, Швеції та Фінляндії щодо вступу останніх до Альянсу. Раніше президент Туреччини виступив проти вступу Фінляндії та Швеції, назвавши їх «притулком тероризму».