У Шотландії планують провести черговий референдум за незалежність у 2023 році. Найближчим часом у місцевому парламенті представлять законопроєкт.

Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, пише Deutsche Welle.

Вона тривалий час виступає за проведення нового референдуму за незалежність, оскільки шотландці переважно були проти виходу Великої Британії з Євросоюзу.

«Шотландія упродовж поколінь платила ціну за те, що не була незалежною. Вестмінстерські уряди, за які ми не голосуємо, навʼязують політику, яку ми не підтримуємо, дуже часто заважають нам реалізувати наш потенціал», — сказала Стерджен шотландському парламенту.

За її словами, референдум має відбутися 19 жовтня 2023 року. Вона наголошує, що його можна провести і без згоди британського парламенту, але згідно з законами, проведення референдуму має бути там затверджене.

Водночас премʼєр Великої Британії Борис Джонсон та його партія послідовно виступають проти проведення референдуму у Шотландії. В уряді заявили, що «уважно вивчать» пропозицію шотландців.

Шотландія отримала власний парламент та уряд у складі Великої Британії у 1999 році. У 2007 році переможцем на місцевих виборах стала Шотландська національна партія, яка почала просувати ідеї незалежності. Вони вирішили провести референдум за незалежність, і британський уряд на це погодився. Восени 2014 року його провели — 55% шотландців проголосували проти незалежності.

Але тепер Стерджен вимагає другого референдуму, оскільки після 2014 року ситуація значно змінилася, тому що Велика Британія вийшла з ЄС, тоді як 62% шотландців тоді проголосували за те, щоб залишитися у складі Євросоюзу.