У Таїланді у валізах двох жінок виявили 109 живих тварин: дикобразів, броненосців і змій

У Таїланді, в аеропорту міста Бангкок двох жінок звинуватили у контрабанді після того, як у їхньому багажі виявили 109 живих тварин.

Про це повідомляє тайська влада, пише Bangkok Post.

Тварин виявили у валізах після рентгенівського огляду. Співробітники служби охорони дикої природи виявили у двох валізах: двох білих дикобразів, двох броненосців, 35 черепах, 50 ящірок та 20 змій.

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Влада Таїланду заявила, що валізи належали двом індіанкам: 38 та 24 років, які мали летіти в індійське місто Ченнаї. Жінкам предʼявили звинувачення у порушенні Закону про охорону та захист дикої природи від 2019 року, Закону про хвороби тварин від 2015 року та Закону про митницю від 2017 року.

Торгівля тваринами через аеропорти вже давно є проблемою у регіоні. Так, у 2019 році в Індії затримали чоловіка, який летів з Бангкока — митники в виявили в його багажі місячне дитинча леопарда.

У звіті агентства з моніторингу торгівлі дикими тваринами TRAFFIC за березень 2022 року йдеться, що понад 70 тисяч місцевих та екзотичних диких тварин, включаючи їхні частини тіла або похідні, виявили у 18 аеропортах Індії у період з 2011 по 2022 рік.