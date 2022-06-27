«Кривава баня» і «причетний» до неї Зеленський: ЗМІ оприлюднили стенограму останньої перед вторгненням розмови путіна і Макрона

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, 20 лютого, російський президент путін та президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову. Під час цієї розмови путін закликав натиснути на Зеленського, щоб Україна почала прямі перемовини з бойовиками «л/днр», тоді як Макрон намагався вмовити його провести ще одну зустріч із президентом США Джо Байденом.

Стенограму розмови оприлюднили спільно видання AFP та Le Temps. Ця розмова зʼявиться в документальному фільмі про залаштунки Єлисейського палацу, який покажуть 30 червня.

«Бабель» публікує переклад стенограми розмови путіна та Макрона.

Емманюель Макрон: З нашої останньої розмови напруженість продовжує зростати. Ти знаєш мою прихильність до діалогу і рішучість його продовжувати. Спочатку я хотів би дізнатися твоє бачення ситуації, а потім скажи мені прямо, як ми це обидва робимо, які твої наміри. Потім я хочу зрозуміти, чи є ще якісь розумні дії, які можна зробити, і що я можу ще запропонувати.

володимир путін: Що я ще можу сказати? Ти сам бачиш, що діється. Ти і канцлер Шольц сказали мені, що Зеленський був готовий зробити жест, що він підготував проєкт закону для імплементації Мінських угод. […] За фактом наш дорогий колега пан Зеленський нічого не робить. Він бреше вам. […] Я не знаю, чи ти чув його вчорашню заяву, що Україна повинна мати доступ до ядерної зброї.

У цей момент дипломатичний радник Макрона Емманюель Бонн каже: «Ні, це не так, нісенітниця».

Я також чув твої коментарі на пресконференції в Києві 8 лютого. Ти сказав, що Мінські угоди мають бути переглянуті, цитую, «щоб їх можна було застосувати».

Радники Макрона розмовляють між собою: «Ні, він цього не казав», «Я скажу йому, щоб він не переходив з ним у детальну дискусію».

Макрон: Володимире, по-перше, я ніколи не говорив, що Мінські угоди мають бути переглянуті. Я цього не говорив ні в Берліні, ні в Києві, ні в Парижі. Я сказав, що вони повинні бути прийняті, а їхні положення мають дотримуватися. У мене зовсім інше уявлення про події останніх днів.

путін: Послухай, Емманюелю, я не розумію, в чому ваша проблема із сепаратистами. Принаймні вони зробили все необхідне, на нашу вимогу, щоб розпочати конструктивний діалог з українською владою.

Макрон: Щодо того, що ти сказав, володимире, кілька зауважень. По-перше, Мінські угоди є діалогом з вами, у цьому ти абсолютно правий. У цьому контексті не передбачалося, що основою обговорення стане документ, наданий сепаратистами. Отож коли твій переговорник намагається змусити українців обговорювати сепаратистську «дорожню карту», ​​він виявляє неповагу до Мінських угод. Сепаратисти — не ті, хто вноситиме пропозиції щодо [зміни] українських законів.

путін: Звичайно, ми маємо дуже різне бачення ситуації. Під час нашої минулої розмови я нагадав тобі і навіть прочитав статті 9, 11 та 12 Мінських угод.

Макрон: Вони у мене перед очима! Там чітко написано, що пропозиція України має бути узгоджена із представниками окремих районів Донецької та Луганської областей у рамках тристоронньої зустрічі. Це саме те, що ми пропонуємо зробити. Тож я не знаю, де твій юрист вивчав право. Я просто дивлюся на ці тексти і намагаюсь їх застосувати! І я не знаю, який юрист міг тобі сказати, що в суверенній державі тексти законів складають сепаратистські групи, а не демократично обрана влада.

путін (роздратованим тоном): Це не демократично обраний уряд. Вони прийшли до влади внаслідок перевороту, там люди горіли живцем, це була кривава баня, і Зеленський — один із тих, хто несе за це відповідальність. Послухай мене уважно: принцип діалогу полягає в тому, щоб враховувати інтереси іншої сторони. Пропозиція існує, сепаратисти, як ти їх називаєш, направили її українцям, але не отримали відповіді. Де тут діалог?

Макрон: Але це тому, як я тобі казав, що нас не цікавлять пропозиції сепаратистів. Ми просимо, щоб вони відповідали на пропозиції українців, і все має бути зроблено саме таким чином, оскільки це закон! Те, що ти щойно сказав, викликає сумніви, наскільки ти сам готовий дотримуватися Мінських угод, якщо, на твою думку, тобі доводиться мати справу з нелегітимною владою терористів.

путін (дуже роздратовано): Послухай мене уважно. Ти мене чуєш? Я ще раз повторю. Сепаратисти, як ти їх називаєш, відреагували на пропозиції української влади. Вони відповіли, але ця ж влада не наслідувала їхнього прикладу.

Макрон: Так, окей. На підставі їхньої відповіді на пропозиції України я пропоную тобі, щоб ми вимагали від усіх сторін провести зустріч у рамках робочої групи і продовжити рухатися вперед. Вже завтра можна попросити, щоб цю роботу було зроблено, і вимагати від всіх зацікавлених сторін відмовитися від політики «порожнього крісла». Однак останні кілька днів сепаратисти не висловлювали бажання вступати в цю дискусію. Я негайно вимагатиму цього від Зеленського. Ми домовилися? Якщо так, то я почну і завтра вимагатиму влаштувати зустріч.

путін: Давай домовимося, як тільки ми закінчимо нашу розмову, я вивчу ці пропозиції. Але від початку треба було тиснути на українців, тільки ніхто не хотів цього робити.

Макрон: Ну ні, я роблю все можливе, щоби підштовхнути їх, ти добре це знаєш.

путін: Знаю, але, на жаль, це неефективно.

Макрон: Мені треба, щоб ти мені трохи допоміг. Ситуація на лінії зіткнення дуже напружена. Я справді вчора дзвонив до Зеленського і закликав його до спокою. Я знову йому скажу, що всім треба заспокоїтись: заспокоїти [людей] у соціальних мережах, заспокоїти армію України. Але що я ще бачу — ти можеш закликати заспокоїтись свої війська, які майже зайняли позиції. Вчора було багато обстрілів. Що ти скажеш — як розвиватимуться [російські] військові навчання?

путін: Навчання йдуть за планом.

Макрон: Тобто сьогодні ввечері вони закінчаться, так?

путін: Так, мабуть сьогодні, але ми точно залишимо війська на кордоні, доки ситуація на Донбасі не вирішиться. Рішення буде ухвалено після обговорення з міністерствами оборони та закордонних справ.

Макрон: Добре. Володимире, я скажу тобі щиро, для мене першорядне завдання — повернути обговорення у правильне русло та знизити рівень напруженості. І мені важливо, і я дійсно прошу тебе про це, щоб ми втримали ситуацію під контролем. Нині це найголовніше. І я дуже розраховую на тебе. Не піддавайся на провокації, хоч би які вони були в наступні години і дні. Я хотів зробити тобі дві дуже конкретні пропозиції. Перше — у найближчі кілька днів організувати в Женеві зустріч між тобою та президентом Байденом. Я розмовляв з ним у пʼятницю ввечері і спитав, чи можу зробити тобі цю пропозицію. Він попросив передати тобі, що він готовий. Президент Байден також обмірковував відповідні способи деескалації ситуації, щоб при цьому врахувати твої вимоги та чітко підійти до питання НАТО та України. Назви дату, яка тобі підходить.

путін: Дякую, Еммануелю. Для мене завжди велике задоволення та велика честь говорити з твоїми європейськими колегами, як і зі Сполученими Штатами. І мені завжди дуже приємно говорити з тобою, бо маємо довірчі стосунки. Отже, Емманнюелю, я пропоную все переграти. Насамперед треба заздалегідь підготувати цю зустріч. Тільки після цього ми зможемо говорити — інакше, якщо ми прийдемо так, щоб поговорити про все і ні про що, нас всі просто засудять.

Макрон: Але чи можна сьогодні сказати, за підсумками цих обговорень, що ми загалом домовилися? Я хотів би отримати від тебе ясну відповідь. Я розумію твоє небажання називати дату, але чи ти готовий забігти наперед і сказати: «Я хочу провести двосторонню зустріч з американцями, а потім — розширену з європейцями». Чи ні?

путін: Це пропозиція, яка заслуговує на увагу, і якщо ти хочеш, щоб ми її добре сформулювали, то я пропоную доручити нашим радникам поговорити телефоном, щоб домовитися […] Але загалом я згоден.

Макрон: Дуже добре, ти підтвердив, що загалом згоден. Я пропоную нашим співробітникам […] спробувати підготувати спільну заяву, на кшталт пресрелізу за підсумками цієї розмови.

путін: Чесно кажучи, я збирався пограти в хокей. Говорю з тобою зі спортзалу перед тренуванням. Але спершу я подзвоню своїм радникам.

Макрон: У будь-якому разі дякую тобі, Володимире. Будемо на звʼязку. Як щось проясниться — дзвони мені.

путін (французькою): Дякую вам, пане президенте.