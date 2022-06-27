«Укрзалізниця» запускає власний додаток і шукає тестерів

Компанія «Укрзалізниця» розробила власний мобільний додаток і зараз шукає людей, які його протестують. Загалом планують набрати тисячу тестерів.

Про це повідомив очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

«Ми вже на фінішній прямій із розробкою застосунку «Укрзалізниці». І цього тижня ми надамо доступ до бета-версії нашого застосунку першій тисячі бета-тестерів», — зазначив він.

Для того, щоб стати тестером, потрібно бути старше 18 років і принаймні двічі за останній місяць проїхати потягами «Укрзалізниці».

«При цьому, нам важлива репрезентативність першої тисячі тестерів. Баланс жінки/чоловіки, iOS/Android, за віком, студенти тощо. Тому відразу перепрошую, якщо не всі заявки задовільнимо», — підкреслив Камишін.