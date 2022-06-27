NASA вперше запустило комерційну ракету з Австралії

NASA успішно запустило ракету з території Австралії. Це перший комерційний запуск агентства поза межами Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN.

За даними Equatorial Launch Australia (ELA) ракета стартувала 27 червня близько опівночі за місцевим часом з космічного центру Arnhem неподалік від містечка Нхулунбай.

Очікується, що ракета пролетить понад 300 кілометрів у космос. Її місія передбачає спостереження за сузір’ям Альфа Центавра AB — найближчою до Землі зоряною системою.

Запуск ракети увійшов в історію Австралії як перший комерційний космічний запуск в країні. Це був перший із трьох запусків, ще два заплановані на 4 і 12 липня. За даними NASA, наступні дві місії проводитимуть астрофізичні дослідження, які можна зробити лише з південної півкулі.

Генеральний директор групи Equatorial Launch Australia Майкл Джонс заявив, що це була історична ніч.

«Сьогоднішній запуск не тільки ставить ELA в авангард глобальних комерційних космічних запусків, він також підтверджує, що ми та Австралія можемо отримати доступ до космосу, і це лише початок для нас», — додав він.

Астрофізик Австралійського національного університету Бред Такер, який спостерігав за запуском на місці, розповів, що вітер і дощ поставили запуск ракети під сумнів. Але після більш ніж годинної затримки ракета злетіла.

NASA є першим клієнтом комерційного космодрому, яким керує ELA, і 70 його співробітників поїхали до Австралії, щоб запустити три космічні місії.

Американське космічне агентство повідомило, що вивчатиме еволюцію галактик, вимірюючи рентгенівське випромінювання гарячих газів, які заповнюють простір між зірками.