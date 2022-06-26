Що у світі писали про війну в Україні 25 червня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Bloomberg опублікував редакторську колонку з міркуваннями щодо рішення ЄС затвердити статус України як держави-кандидата. На думку авторів, мотивація України швидше потрапити до ЄС очевидна, оскільки країна отримає багато політичних та економічних вигод. Для Євросоюзу, з іншого боку, вступ України створить величезні проблеми, оскільки країна має відносно бідну економіку, а спробам запровадити реформи часто заважає корупція. Україні знадобляться роки, щоб відновити економіку та довести рівень інституцій до стандартів ЄС, пише видання. Більше того, входження України до ЄС порушить баланс сил блоку ― численність населення країни дасть їй багато голосів у Раді Європи та Європейському парламенті. Оскільки лідери Євросоюзу схвалили початок процесу вступу, пишуть редактори, слід чітко повідомити, що гнати його через силу не можна. Україна має зробити певні кроки для зміцнення верховенства права та врядування, а також провести широкі економічні реформи. Ці заходи не тільки наблизили б Україну до членства в ЄС, але й допомогли б їй зменшити історичну залежність від росії, підсумовується у статті.

Джонатан Пауелл, британський дипломат та колишній керівник апарату премʼєр-міністра, написав колонку на The Guardian, стверджуючи, що баланс вимог миру та справедливості має стати основою для майбутніх переговорів щодо України. Поки що путін до серйозних перемовин не готовий, та коли буде ― має бути чіткий план. Припинення вогню, яке дозволить путіну заволодіти захопленими ним територіями, як і в 2014 році, було б пасткою, пише Пауелл. Для досягнення вигідної угоди Україні, можливо, доведеться воювати й вести переговори одночасно, вважає дипломат. Український шлях до Євросоюзу ускладнить повторне вторгнення москви, а подальша інтеграція в ЄС змусить Україну боротися з корупцією та клептократією. Коли йдеться про порядок денний майбутніх переговорів, Пауелл вважає, що він має включати більше українських пріоритетів, таких як справедливість для жертв війни. Можливо, доведеться розглядати компроміси щодо територій, щоб досягти угоди в рамках ширшої розмови про європейську безпеку, підсумовує Пауелл.

Politico пише про одного з найвідоміших соратників путіна ― російського патріарха кирила, який надалі уникає західних санкцій. кирило зазвичай описує українців як «злі сили», а росіян як «миролюбних людей» і закликає свою паству підтримати військові зусилля росії. Є підозри, що кирило був агентом КДБ, де він міг налагодити зв’язки з путіним. Проте США та ЄС вагаються щодо введення санкцій проти російського релігійного лідера. За словами джерел Politico серед аналітиків і колишніх чиновників США, справа кирила може бути складною, оскільки він є релігійним лідером, а його переслідування розлютить російських православних вірян або навіть посилить його підтримку. ЄС розглядав можливість включити кирила до останнього пакету санкцій, однак ці зусилля заблокувала Угорщина ― через загрозу «фундаментальним принципам релігійної свободи».