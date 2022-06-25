Бургомістр Берліну поспілкувалась із фальшивим мером Києва. Шахрай ставив підозрілі запитання, розпочато розслідування

Бургомістр Берліну Франциска Ґіффай пів години спілкувалася по відеозвʼязку із шахраєм, який видава себе за мера Києва Віталія Кличка

Про це пише Tagesspiegel.

Розмова була погоджена ще на початку місяця і відбулася 24 червня. Її планували на 17:00, але о 18:45 канцелярія Сенату Берліну повідомила, що спілкування перервано. «Перебіг розмови та визначення теми викликали недовіру у берлінської сторони. Розмову було перервано передчасно», — заявили в канцелярії.

У канцелярії вважають, що Ґіффай спілкувалась із шахраєм. Судячи з усього, це був дипфейк. Речниця повідомила, що шахрай дізнавався про ситуацію в Берліні та ставив підозрілі запитання. Він розпитував про українських біженців і чи можуть вони отримувати соціальну допомогу обманним шляхом, а також про співпрацю влади Берліну в питанні відправки українських чоловіків на війну.

Наразі служба держбезпеки управління державної кримінальної поліції почала розслідування.

Сам Кличко підтвердив виданню Bild, що з Ґіффай він не говорив. Також він повідомив, що подібний інцидент стався у Мадриді. Там теж шахрай видавав себе за мера Києва.