Комітет Сенату США підтримав резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму

Комітет Сенату США із міжнародних відносин підтримав резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Крім цього, він підтримав резолюцію про засудження використання голоду як зброї у війні.

Про це пише «Радіо Свобода».

«Поки що це лише резолюція, підтримана комітетом. Остаточне рішення має ухвалити адміністрація президента. Це резолюція комітету, яка закликає адміністрацію, але не є фактичним визнанням росії державою-спонсором тероризму», — пояснює сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс.

Водночас сенатори вважають, що ця резолюція матиме потужну підтримку і під час голосування в Сенаті. Це створить додатковий тиск на Білий дім у проханні визнати рф державою-спонсором тероризму.

«Наступний крок — за державним секретарем США. Він повинен зробити це визнання. Але тут, у Сенаті, ми очікуємо на значну підтримку цієї резолюції. Тому я гадаю, що це матиме вплив на держсекретаря», — сказав сенатор-республіканець Джеймс Ріш.

Держдеп США тривалий час укладає перелік держав-спонсорів тероризму. Включення до цього списку спричиняє жорсткі санкції з боку США на ці країни, зокрема, ембарго на постачання зброї, заборону на економічну допомогу, контроль над продажем товарів подвійного призначення тощо. Переважна більшість цих санкцій вже і так введена проти росії. Наразі в цьому списку чотири держави: Сирія, Іран, Куба та Північна Корея.