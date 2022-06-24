Вихідні в Україні будуть із дощами, сонячна погода очікується лише на заході та півночі

Цими вихідними погода в Україні буде не спекотною і без різкого похолодання. Майже на всій території країни, за даними Sinoptik.ua, очікується комфортна температура. Винятком стануть лише деякі західні області та Крим.

У суботу та неділю вдень на сході, півдні, півночі та в центрі України термометри покажуть +24…+27 °С, на заході — +25…+29 °С. На Закарпатті, в Івано-Франківській та Львівській областях очікується спекотна погода — до +33 °С. У Криму ж буде прохолодно — +22…+24 °С.

Уночі практично в усіх регіонах України температура становитиме +13…+16 °С (в Одеській та Донецькій областях — +18…+19 °С).

У вихідні дощі з грозами очікуються на півдні, сході та в центрі країни. Сонячна погода утримається на півночі та на заході.

Український гідрометеорологічний центр