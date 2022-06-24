У колишнього премʼєр-міністра Криму Валерія Горбатого на горищі виявили унікальні музейні експонати. Це найбільша незаконна колекція

В Україні виявили наймасштабнішу незаконну колекцію старожитностей — у колишнього нардепа та премʼєр-міністра Криму Валерія Горбатого під час розслідування справи про фінансування «днр» та виведення грошей з України до рф.

Про це у пʼятницю, 24 червня, повідомив Офіс генерального прокурора України та генпрокурор Ірина Венедіктова.

Так, в одному із офісних приміщень Горбатого в Києві вилучили велику кількість музейних експонатів – зокрема, скіфські мечі акінаки, ножі, кольчугу XII сторіччя, шоломи епохи Еллінізму, посуд Трипільської культури.

Крім того, під час обшуку вилучили і старовинну книгу «Саркофаги Галії», яка була експонатом Руського археологічного музею Константинополя, а потім частиною бібліотеки Херсонеського музею. Також вилучили колекцію з понад 2,5 тисячі монет, яка відноситься географічно до Південного Причорноморʼя (Крим) часів Скіфського та Боспорських Царств, міста-держави Ольвії. Загалом колекція містить понад 6 тисяч експонатів і коштує декілька мільйонів доларів. А частина колекції, ймовірно, викрадена з музеїв окупованого Криму.

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Міністр культури Олександр Ткаченко заявив під час брифінгу, що це найбільша незаконна колекція, яку вилучали за часів незалежної України. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова уточнила, усі ці предмети лежали в електрощитовій на горищі, а деякі з них знищені часом через неправильне зберігання.

Експерти з Національного музею історії України заявили, що понад дві тисячі вилучених одиниць історичних артефактів належать часовому проміжку від бронзового віку до епохи пізнього середньовіччя. Цінні знахідки наразі передали на зберігання до Національного музею історії України.

А що за справа?

Офіс генерального прокурора України розслідує незаконну діяльність Валерія Горбатого і ще кількох людей. Діяльність повʼязана із фінансуванням «днр», виводом грошей з України до росії, а також веденням бізнесу на території окупованого Криму (кафе і нічні клуби).