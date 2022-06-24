Британська розвідка: Росія використовує у війні пілотів у відставці, адже їй бракує фахівців

Російська армія використовує пілотів у відставці, які працюють у приватній військовій компанії «Вагнера», адже їй не вистачає підготовлених фахівців.

Про це ідеться у зведенні британської розвідки станом на 24 червня.

Використання пенсіонерів, які зараз працюють за контрактом із ПВК, для виконання завдань безпосередньої авіаційної підтримки свідчить про те, що російські ВПС, імовірно, щосили намагаються підтримати вторгнення в Україну з достатньою кількістю екіпажів. Імовірно, це повʼязано з недостатньою кількістю пілотів, які підготовлені належним чином, і бойовими втратами росії.

Зазначимо, що українські військові повідомили, що взяли в полон пілота російського штурмовика Су-25, який збили 17 червня. Пілот зізнався, що він колишній майор ВПС росії, який влаштувався працювати до «ПВК Вагнера» і здійснив кілька бойових вильотів.

Британська розвідка додала, що під час виконання своїх місій цей російський пілот використовував комерційні пристрої GPS, а не російське військове навігаційне обладнання. Це також вказує на те, що літаки «Вагнера» є старішими моделями Су-25 і що російські ВПС не забезпечують ПВК сучасним обладнанням.