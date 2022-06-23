На Малих Антильських островах вчені виявили найбільшу у світі бактерію

На Малих Антильських островах вчені відкрили найбільшу з досі відомих науці бактерій. Вона настільки велика, що її можна побачити неозброєним оком.

Про це пише CNN.

Thiomargarita magnifica має середню довжину понад 9 тисяч мікрометрів, що становить майже 1 сантиметр. Клітини більшості видів бактерій мають довжину близько 2 мікрометрів, хоча більші можуть досягати 750 мікрометрів.

За словами співавтора дослідження, Жана-Марі Воланда, морського біолога і вченого з Каліфорнійської лабораторії досліджень складних систем, Thiomargarita magnifica може виростати до 2 сантиметрів у довжину.

«Щоб зрозуміти, наскільки це гігантська величина для бактерії, це те саме, якби ми знайшли людину зростом із гору Еверест», — сказав він CNN. Згідно з дослідженням, Thiomargarita magnifica вперше була виявлена у вигляді тонких білих ниток на поверхні листя мангрового дерева, яке росте на мілководних тропічних морських мангрових болотах у Гваделупі.

Старший науковий співробітник Національної лабораторії Лоуренса Берклі в Каліфорнії Таня Войк вважає цілком імовірним, що гігантські бактерії можуть бути знайдені в інших мангрових зарослях по всьому світу.

«Мене завжди вражає, як мало ми знаємо про мікробний світ», — сказала вона, додавши, що він «усе ще залишається чорною скринькою». «Упереджене твердження щодо розмірів вірусу перешкоджало відкриттю гігантських вірусів протягом понад століття. Відкриття Thiomargarita magnifica свідчить про те, що великі і складніші бактерії можуть ховатися від нас», — додала вона.