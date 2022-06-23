Британія та Німеччина проти переговорів про закінчення війни в Україні на умовах росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступили проти переговорів про закінчення війни на умовах росії.

«Україна, і тільки Україна вирішує, що їм підходить. Нічого про Україну без України! Ми далекі від переговорів, тому що Путін вірить у продиктований мир. Тим важливіше, щоб ми неухильно трималися курсу», — заявив лідер Німеччини.

Джонсон, своєю чергою, виступив за те, щоб Україна щонайменше повернула території, захоплені після 24 лютого.

«Ми переконані, що повинні допомагати українцям чинити стратегічний опір. Але ми не можемо бути українцями більше, ніж самі українці. Це їхня криза, і мають вирішувати вони, як чинити. Вони не віддадуть території в обмін на мир, не підуть на погану угоду. Українська територія має бути відновлена, хоча б до кордонів до 24 лютого. Суверенітет та безпека країни мають бути захищені», — сказав Джонсон.