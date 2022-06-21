Поліція оголосила підозру ексмеру Южноукраїнська, який побив свою заступницю через розподіл гуманітарки

Поліція оголосила про підозру колишньому меру Южноукраїнська Валерію Онуфрієнку за те, що він побив свою заступницю на нараді щодо розподілу гуманітарної допомоги. Після тривалої критики у червні міськрада відправила його у відставку.

Про це пише поліція Миколаївської області у своєму Facebook.

«3 березня до відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління надійшло повідомлення від місцевої мешканки, яка працює у територіальній громаді про те, що керівник органу місцевого самоуправління, завдав їй тілесних ушкоджень. У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що того дня під час проведення наради з приводу розподілу гуманітарної допомоги, між очільником міста та його заступницею виник конфлікт, в ході якого зловмисник, зневажаючи правилами поведінки в діючому органі місцевого самоврядування, наніс жінці декілька ударів. За висновками експертів, заявниці були спричинені тілесні ушкодження легкого ступеню тяжкості», — йдеться у повідомленні.

20 червня чоловікові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обовʼязок». Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Тепер суд обиратиме йому запобіжний захід.

Самого Онуфрієнка 16 червня міська рада відправила у відставку. Його критикували за те, що він рідко проводить сесії, а також незаконно звільнив працівника міськради, який домігся в суді свого повернення на робоче місце і тепер має отримати з бюджету близько 160 тис. грн. Крім цього, резонансу набула і історія з побиттям заступниці. Це була друга спроба, тому що у травні 2022 року депутатам забракло голосів.