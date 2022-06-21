Пункт пропуску «Ягодин» з 27 червня пропускатиме тільки вантажівки та рейсові автобуси

З 27 червня у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» обслуговуватимуть лише вантажні транспортні засоби та тимчасово автобуси. Рішення ухвалили задля зменшення черг на кордоні в рамках програми «Відкритий кордон».
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Транспортні засоби з повною масою до 7,5 т та легковий транспорт перенаправлятимуть в інші пункти пропуску.
Для руху порожніх вантажівок виділять окремі смуги.
Також тимчасово — до завершення реконструкції та будівництва пункту пропуску «Краківець» — через «Ягодин» пропускатимуть рейсові автобуси.