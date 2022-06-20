Що у світі писали про війну в Україні 20 червня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

«Чи достатньо зброї постачає Україні Захід?» — така назва нещодавньої статті в The Economist. Оскільки боротьба на сході та півдні України запекла, а росія стабільно здобуває успіхи на Донбасі, Україна відчайдушно потребує допомоги, йдеться у статті. Одна з причин успіхів рф полягає в тому, що вона має значну перевагу у вогневій потужності — якщо вірити українським чиновникам, подекуди українська артилерія має десяту частину міці артилерії ворога. Проте, за словами західних посадовців, український апетит до допомоги можна назвати ненаситним. Деякі з офіційних осіб навіть натякають на те, що публічні вимоги України відрізняються від того, про що вона просить приватно. Україна отримала, що потребувала, стверджує голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Незабаром відбудуться поставки нових видів зброї, зокрема американських і британських ракетних зенітних систем, також адміністрація Байдена розглядає можливість відправки додаткових партій таких систем згодом. За словами генерала Міллі, вплив цієї зброї буде помітно на полі бою, особливо враховуючи, що українці використовують набагато кращу артилерійську техніку, ніж росіяни. На публіці, пише The Economist, західні лідери зобов’язуються зберегти потік постачання зброї Україні, але у приватних розмовах лунають сумніви щодо цього. Оскільки боєприпаси радянських часів, які переважно використовує Україна, уже вичерпані, план полягає в тому, щоб допомогти Україні повністю перейти на комплект НАТО ― а це амбітна мета, яка потребує часу. Війна впливає на виробників оборонної продукції, і зі зростаючими оборонними бюджетами Німеччини та Польщі попит на виробництво буде вищим, ніж можливості виробників. Страх ескалації також є. За словами президента Франції Емманюеля Макрона, НАТО неформально погодилося не надавати Україні певні види зброї, як-от літаки чи танки, боячись відповіді кремля. Оскільки війна триває, незрозуміло, як західні союзники Києва зможуть продовжувати демонструвати єдність і зобов’язатися підтримувати Україну, поки вона не переможе.

Китайський імпорт російської сирої нафти в травні цього року став рекордним, пише The Washington Post. За підсумком перших ста днів повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай став провідним світовим покупцем російського викопного палива, хоча протягом перших тижнів після 24 лютого китайські покупці й були обережними через ризики потрапити під санкції. Загалом західні санкції призвели до зниження загального експорту російського палива на 15%, але через глобальне зростання цін прибуток кремля збільшився. Китай продовжує демонструвати солідарність із путіним попри офіційно нейтральну позицію щодо російсько-української війни. За даними видання, приватно китайські чиновники кажуть, що Пекін готовий співпрацювати з росією доти, доки ці дії не підпадають під західні санкції.

The New York Times опублікувала відеосюжет про досвід кількох маріупольців, які пройшли через російські фільтраційні табори і змогли втекти до Естонії. Деяких після фільтрації відправляли до Сибіру чи на узбережжя Тихого океану, їх змушували прийняти російське громадянство. Українці, з якими спілкувалася NYT, розповіли, як їх помістили у фільтраційні табори, розташовані на околицях Маріуполя. Люди розповідали, що всередині таборів їх днями тримали на морозі та примушували проходити принизливі перевірки. Тих, хто здавався «сумнівним», забирали невідомо куди, інших відвозили на вокзал Таганрога. Звідти українців розвозили в далекі міста росії, де після кількох діб дороги їх зустрічали телекамери та гуманітарна допомога. Так російська пропагандистська машина знімала яскраві кадри для національного телебачення. І хоча частина українців змогла залишити росію, значно більше людей втекти з країни, яка позбавила їх дому та звичного життя, досі не змогли.