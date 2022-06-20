У Херсонській області під окупацією перебувають 450—500 тисяч людей, у полоні росіян — понад 600

У Херсонській області під окупацією росіян залишаються 450—500 тисяч людей.

Про це на брифінгу в понеділок, 20 червня, заявив керівник Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

Наразі евакуюватися з Херсонської області можна лише у двох напрямках — у бік тимчасово окупованого Криму та в Запоріжжя через окуповані Мелітополь і Василівку. Виїзд у Дніпропетровську чи Миколаївську область окупанти закрили наприкінці травня.

Крім цього, Лагута заявив, що понад 600 мешканців області перебувають у полоні росіян: в основному це активісти та учасники АТО. Їх утримують у різних місцях: ідеться, зокрема, про слідчий ізолятор Херсонщини, поліцейські відділки, території баз відпочинку та пансіонатів. У полоні, зокрема, третій місяць перебуває мер міста Гола Пристань Олександр Бабіч.