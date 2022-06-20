Ощадбанк випустив оновлення для українців, які перебувають на окупованих територіях

Ощадбанк випустив оновлення для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Відтепер зайти в «Мобільний Ощад» можна через код, що надійде каналами інтернет-зв’язку.
Ось як можна це зробити:
- Завантажте або відкрийте додаток «Мобільний Ощад».
- Якщо при введенні номера телефону для входу / реєстрації ви не отримуєте SMS, то переходьте на сайт банку в розділ «Зворотній зв’язок», обирайте «Вебдзвінок» та «Продовжити без авторизації».
- Оператор банку проведе повну верифікацію і зможе змінити канал доставки паролів на 24 години для того, щоб ви виконали реєстрацію
- Після цього заходьте в додаток, натискайте «Відправити SMS повторно», і повідомлення надійде у Viber.
- Після реєстрації всі наступні операції можете підтверджувати в новому додатку кодом доступу.