Данія офіційно приєдналася до спільної оборонної політики ЄС

Данія 20 червня офіційно повідомила Євросоюз про приєднання до спільної політики ЄС у сфері оборони та безпеки. Це рішення напередодні підтримали на референдумі.

Про це у своєму Twitter написав верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

«Я отримав офіційне сповіщення про приєднання Данії до нашої Спільної політики безпеки та оборони. Завдяки цьому Європа стане ще більш об’єднаною, захист ЄС — іще сильнішим, і це підвищить нашу здатність діяти» — повідомив він.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод назвав цей день історичним і теж підтвердив передачу офіційних документів.

«Я щойно поінформував наших партнерів з ЄС, що Данія скасовує відмову від оборони. Останній крок перед тим, як ми зможемо взяти участь з 1 липня. Ми готові активізуватися та взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку», — наголосив він.

Спільна політика ЄС у сфері оборони та безпеки — це основний компонент загальної спільної політики ЄС у зовнішній політиці та безпеці. Вона передбачає постійне структурне співробітництво армій країн — членів Євросоюзу, можливе розгортання військових або цивільних місій для підтримання миру або запобігання конфліктів. Також ця спільна політика фактично передбачає спільну оборону Євросоюзу від будь-яких зовнішніх агресивних дій.

Деякі країни-члени ЄС мають винятки із спільних правил Євросоюзу. Данія домовилися для себе про кілька таких винятків, одним із яких було неприєднання до спільної політики ЄС у сфері оборони та безпеки. Наприклад, Данія — єдина країна ЄС, яка не ввела на своїй території євро і не планує робити цього у майбутньому. Однак після початку війни в Україні данський уряд вирішив доєднатися до спільної оборонної політики ЄС. На референдумі 1 червня понад 67% жителів країни підтримали таке рішення.