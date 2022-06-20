«Дипломатія завжди містить неформальний елемент». Голова ОП розповів про роль олігарха Абрамовича в перемовинах із рф

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю LB.ua розповів, як розвиваються неформальні перемовини з представниками російської делегації, зокрема олігархом Романом Абрамовичем.

«Дипломатія в міжурядовій комунікації завжди містить кулуарний та неформальний елемент, зокрема, коли йдеться про порятунок людей. Тому, чесно кажучи, поки все це триває, я думаю, що розкривати якісь деталі було б неправильно. Дуже багато викликів, дуже багато людей перебувають у полоні, їх треба повертати. Ми торкнулися теми дітей, втім, у полоні є і військові, і цивільні люди. Коли йдеться про життя, ми намагаємося використати будь-які можливості, аби повернути людей живими. Звичайно, в рамках наших принципів та національних інтересів», — зазначив Єрмак.

За його словами, будь-які посередники не можуть відігравати якоїсь ключової ролі, оскільки головне вирішується на прямих перемовинах на найвищому рівні.

Журналістка запитала також, чи правда, що Арахамія написав листа, який адвокати Абрамовича використовують у суді для скасування санкцій. У цьому листі голова фракції «Слуга народу» стверджує, що Абрамович допоміг евакуювати 400 тисяч людей.

На це Єрмак відповів, що нічого особисто не бачив, тому не може коментувати.

«Я побачив цю інформацію в медіа. Але не знаю, чи дійсно він його писав, і, звичайно, не знаю жодних деталей. Коли Арахамія повернеться зі США, я запитаю про це в нього.

«Що стосується Абрамовича, він дійсно допомагав у вирішенні гуманітарних питань. Йшлося про гуманітарні коридори та звільнення людей. Це правда. Але що там написано у листі і чи був сам лист, коментувати не можу», — зазначив глава ОП, мовляв, із ним нічого не погоджували.