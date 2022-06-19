У Києві з понеділка відновлять рух мостами Метро та Патона

З 20 червня у Києві відновиться автомобільний рух мостами Метро та Патона.

Про це повідомила Київська міська адміністрація.

Тепер для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть мости Дарницький, Північний, Південний, Метро та Патона. Про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.

Водіїв закликають дотримуватися правил руху, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем.