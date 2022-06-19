Уряд Нідерландів вибачився перед своїми військовими, які у 1995 році не змогли запобігти геноциду у Сребрениці

Уряд Нідерландів вибачився перед ветеранами миротворчої місії у Боснії, які не змогли попередити різанину у Сребрениці у 1995 році.

Про це пише BBC.

У липні 1995 року близько 8 тисяч боснійських мусульман-чоловіків були вбиті у Сребрениці, куди вони втекли під захист ООН. Цю територію охороняли легко екіпіровані нідерландські війська, які врешті були захоплені військами боснійських сербів.

Розмовляючи з ветеранами на військовій базі в центральній частині Нідерландів, премʼєр-міністр Марк Рютте заявив, що «мандат, обладнання та військова підтримка, яку військові отримали, були недостатніми для виконання місії».

У 2019 році Верховний суд Нідерландів постановив, що уряд несе часткову відповідальність за смерть близько 350 чоловіків у різанині. Суд дійшов висновку, що чоловіків вивезли з голландської військової бази, де вони переховувалися, попри те що військові знали, у якій небезпеці перебувають ці чоловіки.

Що сталося в Сребрениці?

Під час Боснійської війни (1992—1995) сербська армія під командуванням генерала Ратко Младича брала участь в операції з етнічної чистки. Тисячі мусульман шукали порятунку в анклаві Сребрениці, яку ООН захищала голландськими силами і яка була оголошена «зоною безпеки», але цей район пав у липні 1995 року під час сербського наступу.

Миротворчі війська намагалися налякати нападників-сербів, стріляючи поверх голів, але фактично не чинили ніякого опору і відмовилися брати участь в нечисленних боях. За різними оцінками, у різанині в Сребрениці було вбито близько 8 000 осіб, жертв поховали у братських могилах. У 2011 році нідерландський суд поклав відповідальність за гибель мусульман на нідерландський миротворчий батальйон, оскільки військові вигнали з території бази деяких мусульман, фактично передавши їх до рук сербів.

Родичі жертв у Сребрениці подали позов проти Нідерландів, в якому вимагали визнати провину за подію і виплатити компенсацію в розмірі $4 млн. У 2017 році Апеляційний суд Нідерландів визнав часткову відповідальність своєї країни за різанину.