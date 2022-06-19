«Треба готуватися до затяжної війни». Премʼєр Британії написав колонку, де закликав Захід підтримувати Україну

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон написав колонку для видання The Sunday Times, у якій він пояснив, чому Україні необхідна довготривала підтримка і яка перспектива закінчення війни.

«Уявіть на хвилину, що мрії путіна про переможну славу справдились. Припустімо, йому дозволили би забрати всі ті території, які зараз окуповані російськими військами. Можливо, ніхто й пальцем не поворухнув би під час такої анексії до складу ще більшої росії захоплених нині територій разом із наляканим населенням. Це принесло би нам мир? Це зробило би світ більш безпечним? Ваше життя стане безпечнішим?» — запитує Джонсон.

На його думку, таке непорозуміння стало б найбільшою перемогою для агресора в Європі з часів Другої світової війни.

«Ми знаємо, що путін би не зупинився на розчленуванні України. Лише минулого тижня він порівняв себе з Петром І і наділив росію «вічним правом повертати» території, які будь-коли в минувшині населяли «слов’яни» — доктрина, яка виправдовує загарбання величезних територій в Європі, включно з територіями країн-членів НАТО», — пише премʼєр.

Він переконаний, що такий стан речей не дозволяє жодній із країн почуватися в безпеці.

Джонсон також відзначив героїзм українських військових, які зупинили наступ російських окупантів на Київ та зберегли державність.

Він просить громадськість та лідерів західних країн не боятися, що російські війська повільно в агонії вигризають території на Донбасі, мовляв час не сприяє російським окупантам.

«З прикрістю зазначу, що нам треба готуватися до затяжної війни, оскільки путін перейшов до військової кампанії на виснаження, намагаючись стерти українські сили дедалі більшою силою. Сполучене Королівство й наші друзі мусять реагувати, а саме забезпечити Україну необхідними стратегічними ресурсами, аби вистояти і зрештою здобути перемогу.

Час — надзвичайно важливий чинник. Все залежить від того, чи Україна буде здатна швидше збільшити свою спроможність відвоювати загарбані території, поки росіяни будуть прискорено збирати ресурси для нової атаки. Наша задача полягає в тому, аби час все-таки став союзником України в цій ситуації», — наголосив Джонсон.

На його переконання, західні партнери України повинні виконати чотири пункти для того, аби допомогти вистояти у війні:

забезпечити Україну всім необхідним озброєнням, боєприпасами, спорядженням та навчанням;

допомогти Україні зберегти стабільність своїх державних інститутів фінансовою допомогою;

забезпечити суходолом маршрути для експорту українського продовольства, насамперед зерна;

розблокувати українські морські порти та допомогти негайно вивезти 25 мільйонів тонн пшениці й кукурудзи, яких потребують найменш розвинуті країни світу, оскільки їм загрожує голод.

Борис Джонсон від початку російського вторгнення швидко та непохитно заявив про підтримку України. Премʼєр-міністр Британії уже двічі приїздив до Києва з візитом, а Володимир Зеленський називає його «найкращим другом України».