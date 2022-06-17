У вихідні в Україні прогнозують дощі. На заході буде спекотно

В Україні у вихідні 18—19 червня очікуються дощі та спекотна погода.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У суботу, 18 червня, дощ прогнозують майже по всій Україні, окрім західних областей та столиці. Спеки не буде. Середня температура вдень у центрі, на заході, на півночі та сході країни сягатиме +24 °С. На півдні середня температура вдень становитиме +24 °С.

Український гідрометеорологічний центр

У неділю, 19 червня, температура підвищиться. По всій Україні очікується сонячна погода. На заході температура сягатиме +31 °С, а в решті регіонів від +26 °С до +29 °С.