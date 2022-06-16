Антимонопольний комітет не дозволяв французькому холдингу купувати українську мережу Brocard

Антимонопольний комітет України (АМКУ) не дозволяв французькому косметичному холдингу Philippe Benacin купляти 100% двох українських компаній, що працюють у косметично-парфумерній сфері: ТОВ «Brocard-Україна» та ТОВ Hexagone. Наразі вони належать росіянці Тетяні Володіній.

В АМКУ кажуть, що не могли видати дозвіл на концентрацію через дію спеціальних процедур під час воєнного стану.

Наприкінці травня медіа писали, що фрацузький холдинг завершив покупку двох компаній 23 травня, а комітет підтвердив, що така заявка справді була.

Однак на той час діяльність АМКУ у сфері розгляду заяв про надання дозволу на концентрацію ще була призупинена та діяли рекомендаційні розʼяснення, які передбачали спрощену процедуру подання заяв у період воєнного стану.

Тобто заявку подали, але комітет не може її розглянути. Поновлення розгляду можливе впродовж трьох місяців після закінчення воєнного стану за умови надання додаткової заявки. Станом на 15 червня комітет не надавав дозволу на заявлені концентрації. До того ж комітет не має повного списку документів, який необхідно подавати разом із заявами.

Також комітет не отримував повідомлень про те, що угоди з купівлі вже завершені.