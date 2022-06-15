Microsoft припинив підтримку Internet Explorer

Корпорація Microsoft 15 червня повністю припинила підтримку програми Internet Explorer.

Про це заявили на сайті компанії.

«Ми оголошуємо, що майбутнє Internet Explorer у Windows 10 за Microsoft Edge», — йдеться в повідомленні.

У Microsoft зазначають, що Microsoft Edge цілком сумісний із застарілими сайтами та програмами. Він має вбудований режим Internet Explorer («режим IE»), тому за його допомогою користувачі можуть отримати доступ до застарілих сайтів і програм на базі Internet Explorer.

Встановлені на компʼютерах копії Internet Explorer певний час перенаправлятимуть користувачів в Edge, а згодом після чергового оновлення системи перестануть запускатися.