IKEA повністю йде з росії. Персонал скоротять, а виробництво продадуть

Компанія з виробництва меблів IKEA повністю йде з росії. На співробітників чекає скорочення, а всі чотири заводи компанії продадуть іншому власнику.

Про це повідомляють низка російських ЗМІ.

«За останні кілька місяців ситуація з бізнес-процесами та ланцюжками поставок по всьому світу сильно погіршилася. Зважаючи на це, ми не бачимо можливості відновити продажі в найближчому майбутньому. Роздрібний бізнес ІКЕА в росії залишається на паузі. Це рішення спричинить оптимізацію [скорочення], яка торкнеться багатьох співробітників», — заявили у пресслужбі компанії.

Baza повідомляє, що наразі керівництво IKEA проводить онлайн-збори зі своїми співробітниками (приблизно 20 тисяч людей).