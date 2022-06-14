ЄБРР надасть «Нафтогазу» €300 мільйонів кредиту. Перші €50 мільйонів уже доступні для екстрених закупівель газу

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть кредит розміром €300 мільйонів, щоб допомогти компанії «Нафтогаз» компенсувати втрату видобутку природного газу після вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Ця сума є частиною підтримки від ЄБРР у ​​розмірі €1 мільярд, яку банк надасть Україні цього року разом із донорами та партнерами.

«Нафтогаз» витратить початковий транш у розмірі €50 мільйонів на екстрені закупівлі газу у рамках підготовки газової системи України до наступного опалювального сезону.

У ЄБРР зазначають, що окрім підтримки енергетичної безпеки, позика банку призначена для підтримки «Нафтогазу» у вирішенні проблем, пов’язаних із робочою силою, адже мільйони людей в Україні через війну змушені були залишити свої домівки та робочі місця.