Уряд спростив виїзд дітей за кордон на відпочинок чи оздоровлення

Кабмін ухвалив рішення спростити виїзд дітей за кордон організованими групами на відпочинок або оздоровлення. Тепер це можна зробити без нотаріальної згоди батьків, але за наявності згоди Національної соціальної сервісної служби.

Про це пише пресслужба уряду.

«Передбачається, що під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому при подачі пакета документів до уповноваженого органу більше не потрібно здійснювати їх нотаріальне засвідчення», — зазначають у Кабміні.

Таким чином, для виїзду групи дітей за кордон потрібно надати згоду від Нацсоцслужби, списки дітей та тих, хто їх супроводжує, закордонні паспорти або свідоцтва про народження дітей, а також погодження від батьків, які завірені службою у справах дітей.

«Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним і мати гарантії повернення їх в Україну», — пояснили в уряді.