СБУ показала відео розграбування магазину російськими військовими

Служба безпеки оприлюднила черговий відеодоказ мародерства російської армії в Україні. На цей раз опубліковано відео з камер спостереження магазину у Сумській області. На кадрах видно, як російські військові розграбовують його полиці.

«Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать [...]. Спочатку рашисти «героїчно» виламали двері магазину, а потім почали «демілітаризувати» його полиці. Крали все, що бачили: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого знайшли тут же, в крамниці», — сказано у повідомленні СБУ.